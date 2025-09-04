Vádemelés
Balhé a szombathelyi hajléktalanszállón: kifosztották az egyik ott lakót, amíg aludt
Vádat emeltek az ügyben.
A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség kifosztás bűntette és közokirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 januárjában, a szombathelyi hajléktalanszállón az alvó sértett testi őrizetében lévő kabátjából eltulajdonította a pénztárcáját, az igazolványaival együtt.
A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a rovott múltú vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
