Balhé a szombathelyi hajléktalanszállón: kifosztották az egyik ott lakót, amíg aludt

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség kifosztás bűntette és közokirattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 januárjában, a szombathelyi hajléktalanszállón az alvó sértett testi őrizetében lévő kabátjából eltulajdonította a pénztárcáját, az igazolványaival együtt.

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a rovott múltú vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.