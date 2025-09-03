Kézjellel kért segítséget egy bántalmazott nő Ausztriában

A bántalmazásra figyelmeztető kézjellel kért segítséget egy nő Ausztriában - adta hírül az ORF. A nő az osztrák média szerint elszigetelten élt bántalmazó partnere mellett.

Bántalmazásra figyelmeztető kézjellel kért segítséget

Forrás: Shutterstock

Mint írják, az áldozatnak nem volt saját mobiltelefonja sem, partnere megpróbálta elszigetelni a külvilágtól. A rendőrség szerint egy közös kirándulás során a nő egy parkolóban használta a családon belüli erőszakra utaló kézjelet, ezt egy járókelő látta meg, aki felírta a rendszámot és értesítette a rendőrséget.

A pár otthonához ezután egy rendőrjárőr ment, a férfi megtagadta a vallomástételt. A rendőrség keddi sajtóközleménye szerint letartóztatták.

Magyarországon is segített már a kézjel

Korábban írtunk róla: kitüntették azt az eladónőt, aki felismerte egy bajban lévő nő segítségét kérő jelzését, és nyomban riasztotta a rendőrséget. A fiatal bolti alkalmazott elismerő oklevélben és pénzjutalomban is részesült, a kitüntetést csütörtökön vette át a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

A kézmozdulat egyértelmű jelzése annak, hogy valaki bajban van: az alábbi videóbeszélgetésen a sértett látszólag csak azt kéri, hogy megosszák vele a banánkenyér receptjét, s közben titokban tud jelezni, hogy segítségre van szüksége. Olyan szorongatott helyzetben lehet, amikor még panaszkodni sem tud.