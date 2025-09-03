szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos tudni

1 órája

Kézjellel kért segítséget egy bántalmazott nő Ausztriában

Címkék#rendőrség#Ausztriában#segítség

A bántalmazásra figyelmeztető kézjellel kért segítséget egy nő Ausztriában

Vaol.hu

A bántalmazásra figyelmeztető kézjellel kért segítséget egy nő Ausztriában - adta hírül az ORF. A nő az osztrák média szerint elszigetelten élt bántalmazó partnere mellett.

Bántalmazásra figyelmeztető kézjellel kért segítséget
Bántalmazásra figyelmeztető kézjellel kért segítséget
Forrás: Shutterstock

Bántalmazásra figyelmeztető kézjellel kért segítséget

Mint írják, az áldozatnak nem volt saját mobiltelefonja sem, partnere megpróbálta elszigetelni a külvilágtól. A rendőrség szerint egy közös kirándulás során a nő egy parkolóban használta a családon belüli erőszakra utaló kézjelet, ezt egy járókelő látta meg, aki felírta a rendszámot és értesítette a rendőrséget. 

A pár otthonához ezután egy rendőrjárőr ment, a férfi megtagadta a vallomástételt. A rendőrség keddi sajtóközleménye szerint letartóztatták.

Magyarországon is segített már a kézjel

Korábban írtunk róla: kitüntették azt az eladónőt, aki felismerte egy bajban lévő nő segítségét kérő jelzését, és nyomban riasztotta a rendőrséget. A fiatal bolti alkalmazott elismerő oklevélben és pénzjutalomban is részesült, a kitüntetést csütörtökön vette át a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

A kézmozdulat egyértelmű jelzése annak, hogy valaki bajban van: az alábbi videóbeszélgetésen a sértett látszólag csak azt kéri, hogy megosszák vele a banánkenyér receptjét, s közben titokban tud jelezni, hogy segítségre van szüksége. Olyan szorongatott helyzetben lehet, amikor még panaszkodni sem tud.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu