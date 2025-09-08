Biciklis fenyegette meg a rendőröket, kerékpáros üldözésbe torkollott a szóváltás

szeptember 8., hétfő

Egy kerékpáros szombat délután megfenyegette a rendőröket Bécs Floridsdorf kerületében. A férfit egy járdán kapták el, és üldözés közben elütött egy rendőrautót.

A rendőrök szombaton délután 5 óra előtt nem sokkal kapták el a 33 éves férfit, amint a Prager Straßén kerékpározott. Kis híján összeütközött a rendőrökkel, akik hangosan figyelmeztették, hogy tilos a járdán kerékpározni. A kerékpáros így válaszolt: „Nem érdekel"- írta meg a biciklis esetét a wien.orf.at.

Ellenőrzésből biciklis üldözés

A rendőrök járműellenőrzést végeztek, amit a kerékpáros elmondása szerint befejeztek. Megállították a Prager Straßén, az Eisenbahnerberg környékén, amire az osztrák állampolgár a következő szavakkal válaszolt: „A megállítás csak a lakosság megalázására szolgál.” A férfi ezután továbbra is vadul gesztikulált a kezével, és többször is a rendőrökhöz közeledett, fenyegette őket, többek között azt mondva: „Én bokszoló vagyok.”

Lökdösődés és üldözés

Az egyenruhás rendőrök azt mondták neki, hogy a járdán vagy az úttesten kell tolnia a biciklijét. Ő ténylegesen el is kezdte tolni a biciklijét. Vállával nekiment egy rendőrnek, felpattant a biciklijére és elhajtott. Üldözés kezdődött, sőt, még egy járőrkocsinak is nekiment, amikor a rendőrök megpróbálták elvágni az útját. Gyalog menekült, amíg egy benzinkútnál meg nem állították.

A letartóztatás során dulakodás alakult ki. Steirer szerint a 33 éves férfi először ki tudta szabadulni a bilincsekből, de más rendőrök segítségével sikerült megfékezni. Az ügyészség óvadék ellenében szabadlábra helyezte.

