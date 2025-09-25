szeptember 25., csütörtök

Baleset

1 órája

Biciklitúra közben halt meg egy osztrák férfi

Egy alsó-ausztriai férfi halt meg kerékpárbalesetben szerda reggel Hintereggben (Murau járás).

Szerda délelőtt 10 óra körül a Korneuburg járásból származó férfi biciklivel tekert a lejtőn lefele egy Hinteregg-i erdei úton. Valószínűleg megcsúszott a kavicsos úton, és balesetet szenvedett - számolt be róla a steiermark.orf at.

Biciklis baleset Ausztriában.
Biciklis baleset Ausztriában.
Biciklis baleset történt

A rendőrség úgy véli, hogy az 56 éves férfi egy sziklába vagy kőbe ütötte a fejét. Rokonai egy órával a távozása után jelentették eltűnését. A megbeszélt időben nem tért vissza a szállására, és telefonon sem tudták elérni.

Szemtanú értesítette a mentőalakulatokat

11:15 körül egy szemtanú fedezte fel az erdei ösvényen élettelenül fekvő férfit. Értesítette a mentőket is. A kihívott sürgősségi orvos azonban csak az alsó-ausztriai férfi halálát tudta megerősíteni. A rendőrség szerint nem volt bizonyíték bűncselekményre.

