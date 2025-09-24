szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Ajj-ajj

Bicikliútra borult egy kapcsolószekrény Szombathelyen - Valakinek plusz órákat kellene venni parkolásból - fotók

Ez a parkolás nem sikerült túl jól. A tettes el is hagyta a helyszínt.

Horváth Balázs
Bicikliútra borult egy elosztószekrény Szombathelyen

Szerdán reggel egy olvasónk jelezte, hogy a bicikliút közepén fekszik egy - valószínűleg kábeltv - elosztószekrény a szombathelyi Nádasdy utcában. Ezen az útszakaszon az útpadkán lehet parkolni, de a fák, oszlopok és különféle elektronikai berendezéseket tartalmazó szekrények miatt a parkolás néha elég nehéz a szűkös hely és az akadályok miatt. Nos, szerdán reggel valakinek nem igazán sikerült ez a manőver és nekiment egy szekrénynek, ami egyrészt megrongálódott, másrészt pedig a bicikliútra borult. Aki erre jár, figyeljen, a parkolni nem tudó autós pedig legközelebb legyen óvatosabb!

Forrás: Horváth Balázs
Forrás: Horváth Balázs
Forrás: Horváth Balázs

 

 

