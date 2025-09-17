1 órája
Borzalmas tragédia Körmendnél - Négyen égtek bent egy személyautóban
A nyílegyenes úton olajszállító kamion alá rohant egy Audi, s mindenki szörnyethalt, aki a kocsiban ült. A borzalmas tragédia 1993 szeptember végén Körmend közelében.
A Vas Népe 1993. október 29-i lapszámában számolt be a borzalmas tragédia részleteiről. A baleset este, sötétedéskor történt, először két holttestet találtak meg, s csak másnap, a nappali fényben derült ki, az osztrák Audiban négyen voltak... A baleset oka az első időben még nem volt teljesen tisztázott, de a megmaradt autóroncsok alapján feltételezhető, hogy az első kerék durrdefektje taszíthatta a kocsit a kamion alá.
Borzalmas tragédia - A körmendi baleset szokatlan helyzet elé állította nemcsak a közlekedési rendőröket, hanem dr. Prieger József rendőrorvos alezredest is. Hogyan azonosították az elhunytakat? - erről is kérdezte a lap munkatársa.
- A baleset helyszínét látta?
- Nem. Nem is voltam itthon, egy orvoskongresszuson vettem részt. Szerencsére az Audi egyik rendszámtáblája ép maradt, ez alapján kezdtek az ismeretlen elhaltak után kutatni. A kocsit az osztrák kollégákkal együttműködve azonosították, így jutottak el a rokonokhoz. Először is azt próbálták tisztázni, kik utazhattak akkor este. Napokig tartó munkával gyűjtötték az adatokat, orvosi adatlapokat, vércsoportot, fogászati kezelések, műtétek zárójelentéseit szedték össze. Nagy szerepet kaptak az ékszerek, más egyedi jellegzetességek, műtéti hegek, tetoválások, anyajegyek, és a megmaradt ruházat. Színes fényképek készültek a helyszínen és később is a holttestekről.
- Ön egyedül végezte az azonosítást?
- A Győri Igazságügyi Orvosszakértői Intézettől jött a főorvos, aki járatosabb a különleges személyazonosításban. Az szabály, hogy legalább két szakértőnek kell jelen lennie. Egyébként társam végezte a sopronkőhidai mártírok exhumálását és azonosítását is.
- Mikor önök munkához fogtak, addigra mit tudtak?
- Ismertük a felderített adatokból, hogy az elhunytak között van egy négy és fél éves kisfiú, egy huszonnégy éves férfi, egy huszonhét éves és egy ötvenéves nő. Több borítékban fényképek fekszenek a főorvos asztalán. Egyet-kettőt elém tesz. Ha nem tudnám, miről van szó, nem ismerném fel, hogy összeégett emberi torzókat látok. Követi a pillantásomat. Lassan harminc éve vagyok a pályán, de ilyet még én sem láttam - állapítja meg tárgyilagos szomorúsággal.
- Hogyan haltak meg? Elégtek?
- Nem volt rá idejük. A boncoláskor nem találtunk a garatban pernyenyomot, vagy koromszemcsét. Nem szívtak be füstöt. Az ütközés olyan hatalmas erejű volt, hogy szétroncsolódtak, később égtek meg, mikor az autó kigyulladt.
- Kit tudtak könnyebben, kit nehezebben azonosítani?
- A gyerekholttest méreténél fogva eleve különbözött, a férfi szintén alkata, csontozata miatt vált felismerhetővé. A férfi beazonosításánál segített, hogy gyerekkori paralízisen esett át, és emiatt az egyik lába sorvadtabb, vékonyabb volt, mint a másik. Segítettek a megmaradt ruhafoszlányok, egy trikó és egy nadrágdarab is. A két női holttest kilencven százalékban szenesedve égett meg. A fiatal nő ujjain a gyűrűket, fülében a fehér, világoskék kövű fülbevalót fölismerték a hozzátartozók. A megmaradt csontok azonosításában nagy szerepe volt az életkornak. Huszonévesen még tömör a csont belső szerkezete, ötvenévesen már ritkul a csontgerendázat. Az álkapocscsont és a fogak állapota is árulkodott. Emellett a méh és a petefészek állapota jelentett fontos támpontot.
- Addig nem lehet valakit eltemetni, amíg „ ismeretlen"?
- Lehetőség szerint azonosítani kell. Ha hosszú ideig nem lehetséges, ismeretlenként kell eltemetni.
- Meddig nem szállíthatták el az osztrák áldozatokat?
- Azonosításuk után négy koporsóba tettük a maradványokat, így szállíthatták el őket végső nyughelyükre, egy Graz környéki faluba. A fiatal nőé volt a kisgyerek, a férfi az élettársa volt, az idősebb hölgy a rokona.
- Néhány éve Pácsony környékén volt egy nagy buszbaleset, ott is kellett embereket azonosítani?
- Kilencen haltak meg, az inkei téesz kirándulóbuszát nyársalták fel az útmenti fák. Ott valamivel egyszerűbb volt a halottak felismertetése, mert nem égtek el. A hozzátartozóknak nagyon fájdalmas ez az azonosítás, aki nem vállalja, azt nem is erőltetjük. Meg lehet érteni azt is, aki felindulásában képtelen ránézni a halottra.
- Vas megyében évente hány ismeretlen holttestet találnak?
- Kettőt, hármat. De az még nem fordult elő, hogy ismeretlen is maradt. Budapesten és a nagy folyók menti városokban gyakoribb az ilyen eset.
- Hozzánk nem sodor át a víz osztrákokat?
- Most, hogy mondja, eszembe jutott egy idős osztrák gazda, a földuzzadt Pinka hozta át. Kapatos lehetett és belefulladt. Még egy hatalmas pincekulcs is nála volt. Azonosításkor jó szolgálatot tett.
- Nem csak a kriminalisztikában fontos az azonosítás...
- Kegyeleti okok miatt is, és jogi örökösödési, biztosítási ügyek miatt is.
- Milyenek a legújabb eljárások, a technika hogyan segíti az önök bonyolult munkáját?
- A legegyedibb testi jellegzetesség az ujjlécrajzolat, ezt a fogazat sajátosságai követik. Bonyolult vércsoport- és antropológiai vizsgálatokat is elvégeztetünk, ha szükséges. Ha úgy tetszik, egyetlen koponyacsont „gazdáját” is vissza lehet keresni, ha felmerül a gyanú: gyilkosság áldozata lett évekkel ezelőtt. Már használják a gyakorlatban ezt az úgynevezett szuperimpozíciós módszert, amikor egy egyszerű személyigazolványképet kinagyítanak, és a koponya csontvázára rávetítve egyeztetik, hogy illeszkedik-e a szemgödör, a szájnyílás, az ormyereg. Az ötvenhatos mártírokat a rákoskeresztúri temetőben többek között ezzel a módszerrel is azonosították. A legújabb számítógépes technikával a megmaradt csontokra a lágy részeket „fölrajzolja, szimulálja” a gép az egyedi sajátosságok alapján, mintegy fényképet készít a már elenyészett emberről.
