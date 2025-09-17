Borzalmas tragédia Körmendnél - Négyen égtek bent egy személyautóban

A Vas Népe 1993. október 29-i lapszámában számolt be a borzalmas tragédia részleteiről. A baleset este, sötétedéskor történt, először két holttestet találtak meg, s csak másnap, a nappali fényben derült ki, az osztrák Audiban négyen voltak... A baleset oka az első időben még nem volt teljesen tisztázott, de a megmaradt autóroncsok alapján feltételezhető, hogy az első kerék durrdefektje taszíthatta a kocsit a kamion alá.

A borzalmas tragédia 1993 szeptember végén történt Körmendnél

Borzalmas tragédia - A körmendi baleset szokatlan helyzet elé állította nemcsak a közlekedési rendőröket, hanem dr. Prieger József rendőrorvos alezredest is. Hogyan azonosították az elhunytakat? - erről is kérdezte a lap munkatársa.

- A baleset helyszínét látta?

- Nem. Nem is voltam itthon, egy orvoskongresszuson vettem részt. Szerencsére az Audi egyik rendszámtáblája ép maradt, ez alapján kezdtek az ismeretlen elhaltak után kutatni. A kocsit az osztrák kollégákkal együttműködve azonosították, így jutottak el a rokonokhoz. Először is azt próbálták tisztázni, kik utazhattak akkor este. Napokig tartó munkával gyűjtötték az adatokat, orvosi adatlapokat, vércsoportot, fogászati kezelések, műtétek zárójelentéseit szedték össze. Nagy szerepet kaptak az ékszerek, más egyedi jellegzetességek, műtéti hegek, tetoválások, anyajegyek, és a megmaradt ruházat. Színes fényképek készültek a helyszínen és később is a holttestekről.

- Ön egyedül végezte az azonosítást?

- A Győri Igazságügyi Orvosszakértői Intézettől jött a főorvos, aki járatosabb a különleges személyazonosításban. Az szabály, hogy legalább két szakértőnek kell jelen lennie. Egyébként társam végezte a sopronkőhidai mártírok exhumálását és azonosítását is.

- Mikor önök munkához fogtak, addigra mit tudtak?

- Ismertük a felderített adatokból, hogy az elhunytak között van egy négy és fél éves kisfiú, egy huszonnégy éves férfi, egy huszonhét éves és egy ötvenéves nő. Több borítékban fényképek fekszenek a főorvos asztalán. Egyet-kettőt elém tesz. Ha nem tudnám, miről van szó, nem ismerném fel, hogy összeégett emberi torzókat látok. Követi a pillantásomat. Lassan harminc éve vagyok a pályán, de ilyet még én sem láttam - állapítja meg tárgyilagos szomorúsággal.