Brutális támadás Veszprémben: nő szúrt meg egy másik nőt, a rendőrök elfogták a tettest - videó

Mint arról korábban beszámoltunk, brutális támadás történt csütörtökön Veszprémben. A rendőrök három órán belül elfogták a veszprémi késelőt - tájékoztatott a rendőrség.

Brutális támadás: elfogták a tettest

Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség

Csütörtökön 8 óra körüli időben érkezett bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy hölgyet, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrök forrónyomos üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, majd elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, rajta életmentő műtétet hajtottak végre. A késelőt - kihallgatását követően - őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezik letartóztatását.

Brutális támadás: emberölés kísérlete

Ellene emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás.