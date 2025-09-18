szeptember 18., csütörtök

Összehangolt akció

39 perce

Brutális támadás Veszprémben: nő szúrt meg egy másik nőt, a rendőrök elfogták a tettest - videó

Csütörtökön 8 óra körüli időben érkezett bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy hölgyet, majd elmenekült a helyszínről.

Vaol.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, brutális támadás történt csütörtökön Veszprémben. A rendőrök három órán belül elfogták a veszprémi késelőt - tájékoztatott a rendőrség. 

Brutális támadás
Brutális támadás: elfogták a tettest
Forrás:  Veszprém vármegyei rendőrség

Csütörtökön 8 óra körüli időben érkezett bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy hölgyet, majd elmenekült a helyszínről. 

A rendőrök forrónyomos üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, majd elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, rajta életmentő műtétet hajtottak végre. A késelőt - kihallgatását követően - őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezik letartóztatását. 

Brutális támadás: emberölés kísérlete

Ellene emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás.

 

