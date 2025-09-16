szeptember 16., kedd

Nagy balhé a meccsen: úgy megverték a bírót, hogy a polgármester feloszlatná a csapatot

Forrás: MW/archív

Hatalmas balhé játszódott le egy erdélyi meccsen: brutálisan megverték a bírót.

Forrás: Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet arról ír, az erdélyi ötödosztálybeli meccsen az egyik partjelző esett bántalmazás áldozatául Székeskúton. Marius Valceanu a hosszabbításban ítélte érvénytelennek a székeskútiak gólját, mire a játékosok körbevették és Timoce Sidor Daniel brutálisan rátámadt. Az erőszakos futballistát kiállították, a polgármester pedig bejelentést tett. Mint mondja: ha hasonló incidens még egyszer előfordul, fel fogja oszlatni a csapatot.

További részletek a Magyar Nemzet cikkében.

Megrugdosták a földön fekvő bírót a vasi megyei III.-ban

A vasi megyei III.-ban emlékezetes volt a Kőszegfalva-Vasszécseny (1-2) derbi, melyről idén júniusban írtunk összefoglaló cikkünkben. A játékvezetői jelentés szerint a mérkőzés még rendben lezajlott, a találkozó után tört ki a balhé, a szurkolók földre lökték a bírót, a földön megrugdosták.  A bírói hármas rendőri segítséget is kért. Megkérdezésünkre a klub egyik vezetője elmondta, a bíró és a partjelzője furcsa, lekezelő stílusban vezette a meccset, szerényebb, alázatosabb bíráskodással talán elkerülhető lett volna a probléma - persze az erőszakos cselekedetre nincs mentség!

