Bűnügy
37 perce
Bűncselekmény: Szurkálás történhetett Kőszegen - fotók
Szerdán délelőtt rendőrök helyszíneltek Kőszegen a Rákóczi utcában, úgy tudjuk, hogy egy ma reggel történt bűncselekmény miatt. A bűnügyi helyszínelők egy társasáz előtti részt le is zártak. Információink szerint egy embert megszúrtak az épületben. Az esetről feltettük kérdéseinket a Rendőrségnek, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket!
