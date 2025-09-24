Bűncselekmény: Szurkálás történhetett Kőszegen - fotók

Szerdán délelőtt rendőrök helyszíneltek Kőszegen a Rákóczi utcában, úgy tudjuk, hogy egy ma reggel történt bűncselekmény miatt. A bűnügyi helyszínelők egy társasáz előtti részt le is zártak. Információink szerint egy embert megszúrtak az épületben. Az esetről feltettük kérdéseinket a Rendőrségnek, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket!

