Bűnügy

2 órája

Bűncselekmény: Szurkálás történhetett Kőszegen - fotók

Címkék#bűncselekmény#bűncselekmény kőszeg#rendőrség

Horváth Balázs

Szerdán délelőtt rendőrök helyszíneltek Kőszegen a Rákóczi utcában, úgy tudjuk, hogy egy ma reggel történt bűncselekmény miatt. A bűnügyi helyszínelők egy társasáz előtti részt le is zártak. Információink szerint egy embert megszúrtak az épületben. Az esetről feltettük kérdéseinket a Rendőrségnek, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket!

Bűncselekmény Kőszegen
Bűncselekmény Kőszegen
Bűncselekmény Kőszegen
Bűncselekmény Kőszegen
Bűncselekmény Kőszegen
Forrás: Kámán Zoltán

 

 

