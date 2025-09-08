Cipőt lopott Szombathelyen, majd másnap ki akarta cseréltetni

A Rendőrség hivatalos oldalán számolt be a mulatságos esetről. Egy vasi férfi ellen folytat büntetőeljárást a Szombathelyi Rendőrkapitányság lopás vétség miatt, aki szeptember 5-én egy szombathelyi áruházból – az áruvédelmi eszköz eltávolításával – vitt el egy pár cipőt. Másnap a férfi megjelent az ügyfélszolgálati pultnál és jelezte, hogy szeretné kicseréltetni a cipőt, mivel nem lett jó a méret, amelyet előző nap „megvásárolt”.

Nem volt szerencséje, mivel a biztonsági őr felismerte, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta, így a cipőcsere is meghiúsult.