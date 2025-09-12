2 órája
Csalók újabb durva trükkje terjed Vasban - így akarják lenyúlni a pénzed
Legyen megfontolt, kerülje el az áldozattá válást, ne hagyja, hogy a csalók átverjék!
Számos hivatalos szerv nevében próbálnak a csalók hozzájutni személyes és banki adatainkhoz. Az internet felgyorsult világa számos előnyt kínál, azonban, ha nem vagyunk elég körültekintők, hamar az online csalók áldozatává válhatunk - hívja fel a figyelmet a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Egyik módszerük, hogy SMS-ben vagy e-mailben egy látszólag hivatalos levélnek tűnő szöveg mellé küldenek egy linket, amellyel egy állítólagosan fennálló problémánkat gyorsan, néhány kattintással megoldhatjuk.
A rendőrség kér mindenkit, hogy akármennyire is sürgetőnek tűnik a levél, üzenet hangvétele, előszőr figyelmesen olvassa el és győződjenek meg a tartalom valódiságáról.
Csalók ellen: a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:
- SMS-ben, e-mailben érkező link alapján soha ne lépjen be a bankja online felületére!
- Legyen elmentve a belépéshez a biztonságos elérés, vagy használja a bank saját alkalmazását!
- Amennyiben nem biztos a bankja online címében, használja a kiberpajzs.hu oldalát
- Magyar pénzintézet, közműszolgáltató, hivatalos szerv weboldala .hu végződésű, amennyiben nem ilyen oldalra akarják irányítani, legyen körültekintő!
- Banki ügyintéző se telefonon, se online nem kéri a bankkártya adatait!
- Amennyiben sikerrel járnának a csalók, sürgősen értesítse a bankját, majd azonnal tegyen feljelentést a rendőrségen!
Vépen egy másik, de nagyon hasonló okból hívták fel a lakosság figyelmét: