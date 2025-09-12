Csalók újabb durva trükkje terjed Vasban - így akarják lenyúlni a pénzed

Számos hivatalos szerv nevében próbálnak a csalók hozzájutni személyes és banki adatainkhoz. Az internet felgyorsult világa számos előnyt kínál, azonban, ha nem vagyunk elég körültekintők, hamar az online csalók áldozatává válhatunk - hívja fel a figyelmet a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Csalók újabb trükkjére figyelmeztetne a rendőrök

Egyik módszerük, hogy SMS-ben vagy e-mailben egy látszólag hivatalos levélnek tűnő szöveg mellé küldenek egy linket, amellyel egy állítólagosan fennálló problémánkat gyorsan, néhány kattintással megoldhatjuk.

A rendőrség kér mindenkit, hogy akármennyire is sürgetőnek tűnik a levél, üzenet hangvétele, előszőr figyelmesen olvassa el és győződjenek meg a tartalom valódiságáról.

Csalók ellen: a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:

SMS-ben, e-mailben érkező link alapján soha ne lépjen be a bankja online felületére!

Legyen elmentve a belépéshez a biztonságos elérés, vagy használja a bank saját alkalmazását!

Amennyiben nem biztos a bankja online címében, használja a kiberpajzs.hu oldalát

Magyar pénzintézet, közműszolgáltató, hivatalos szerv weboldala .hu végződésű, amennyiben nem ilyen oldalra akarják irányítani, legyen körültekintő!

végződésű, amennyiben nem ilyen oldalra akarják irányítani, legyen körültekintő! Banki ügyintéző se telefonon, se online nem kéri a bankkártya adatait!

Amennyiben sikerrel járnának a csalók, sürgősen értesítse a bankját, majd azonnal tegyen feljelentést a rendőrségen!

