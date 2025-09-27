Megrázta a két hónapos csecsemőt, ilyen büntetés elé nézhet az anya és az apa

Mint arról korábban elsőként beszámoltunk, a rendőrségre 2024. április 9-én a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházból érkezett bejelentés arról, hogy egy csecsemőt szállítottak be hozzájuk, akin feltehetően bántalmazásból származó sérülési nyomok láthatók. A nyomozók a beszerzett információk alapján gyanúsítottként hallgatták ki a gyermek édesanyját, aki ellen életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség miatt indult eljárás.

Csecsemőbántalmazás - Előkészítő ülés lesz

Fotó: Dnipro Assets / Forrás: Shutterstock

A Szombathelyi Törvényszék előkészítő ülést tart életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indult ügyben azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint 2024 áprilisában a két hetes gyermekét napokon keresztül bántalmazta. A vádlottat idegesítette a gyermek sírása, ezért legalább három alkalommal, közepes erővel megrázta, melynek során a csecsemő feje előre-hátra, illetve jobbra-balra csapódott. A nő több alkalommal befogta a síró gyermek száját, valamint pelenkázás közben leszorította a lábát. Az is előfordult, hogy a csecsemőt bedobta a kiságyba, a fejét pedig belenyomta a matracba.

A kisebb sérülések mellett a kiskorú sértett koponyájában a rázások következtében bevérzések alakultak ki, az úgynevezett megrázott csecsemő szindróma következtében életveszélyes állapotba került és maradandó neurológiai károsodást szenvedett el. A gyermeknél a súlyosabb következmény elmaradása annak volt köszönhető, hogy a vádlott őt orvoshoz vitte, ahol gyors és szakszerű ellátásban részesült.

A Vas Vármegyei Főügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt az apával szemben is vádat emelt, aki – a vád szerint – a kiskorú bántalmazását észlelte ugyan, de nem akadályozta meg a nő gyermeke felé irányuló erőszakos magatartását, nem fordult orvoshoz vagy a védőnőhöz, és nem kért segítséget a gyermekvédelmi hatóságtól sem. A férfi ezzel a kiskorú sértett testi és értelmi fejlődését veszélyeztette.