Szörnyű rémhírek terjednek a csecsemőhalál kapcsán

Csecsemőhalál: Simontornyán gyászol az a család, akiknél néhány nappal ezelőtt felfoghatatlan tragédia történt. A fiatal házaspár kisebbik, újszülött fia, a hétnapos Axel életét vesztette. A szülők szerint úgy történt a tragédia, hogy a nagyobbik fiuk, a hétéves Ármin nem szeretett volna iskolába menni, ami miatt hisztizett és ugrált az ágyon. A kisfiú elesett és rázuhant a kisöccsére, akinek eltört a nyaka - számolt be a borsonline.hu.

Pletykák terjednek a csecsemőhalál kapcsán.

Forrás: Bors

Tragius csecsemőhalál

A helyiek úgy vélik, nem biztos, hogy a csecsemőhalál baleset miatt történt. A szomszédjuk szerint vannak olyanok a településen, akik nem hisznek a családnak. Azt rebesgetik: súlyosabb dolog történhetett, mint baleset. Elmondta a Borsnak, hogy elkezdett terjedni egy szóbeszéd, hogy a szülők csak egy történetet meséltek el arról, hogyan halhatott meg a fiuk. Úgy vélik egyesek, hogy nem baleset volt, hanem valami sokkal sötétebb ok áll a háttérben.

A család nem nyilatkozik az ügyben, de hallották a rosszindulatú pletykákat róluk. A rendőrség jelenleg büntetőeljárásban vizsgálja az esetet.