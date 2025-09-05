Drámai fotót posztolt Vámos Zoltán főispán a csöngei tűzvész egyéves évfordulóján

Ahogy arról múltidéző cikkünkben beszámoltunk, pontosan egy éve, 2024. szeptember 5-én gyulladt ki az erdő Csönge határában, már az első napon mintegy 250 hektárnyi erdő égett, úgy tudni azért, mert egy szártépő lánca szikrát vetett a kavicsos talajon, ami begyújtotta a száraz füvet. Még a Magyarországon ritkán tapasztalt koronatüzet is meg lehetett figyelni, vagyis amikor az erdőben nemcsak az aljnövényzet, hanem a fák koronája is lángol. A csöngei erdőtűz megfékezését a szárazság mellett a fel-fel erősödő szél nehezítette, végül aztán a légmozgás mérséklődésének, az érkező esőnek és a mintegy 1000 tűzoltó megfeszített munkájának köszönhetően, a negyedik napon sikerült eloltani a lángokat. Összesen ezer hektáron pusztított a tűz. Visszaemlékező cikkünkben, Gángó Csabát, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. Ezt ITT olvashatja!

Csöngei erdőtűz: az egyik drámai felvétel a sok közül

Forrás: VN-archív

A politikusok is megemlékeztek a csöngei erdőtűzről:

Vámos Zoltán főispán egy drámai fotóval emlékezett meg a csöngei tűzvész egyéves évfordulójáról, bejegyzéséhez még annyit írt:

- Csönge felett az ég… 2024. szeptember 5. Akik ott voltunk, soha nem felejtjük - tette hozzá Vámos Zoltán.

- Pont egy éve történt a pusztító erdőtűz Csönge és Kenyeri között. Azok a napok megmutatták az igaz összefogás erejét. Köszönet mindenkinek a példát adó helytállásért! - fogalmazott közösségi oldalán Ágh Péter.