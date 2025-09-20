Döbbenetes baleset: a vétlen motoros jobban be volt rúgva, mint a balesetet okozó sofőr

Súlyos közlekedési baleset történt pénteken este a szlovéniai Krizni Vrh közelében, ahol egy autós és egy motoros ütközött. A helyszínelés során azonban egészen megdöbbentő dolog derült ki: a balesetet egyértelműen az ittas autós okozta, a súlyosan megsérült motoros sokkal részegebb volt nála - írja a Zurnal24.

A baleset körülményei

A maribori rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a baleset tegnap este, körülbelül fél nyolckor történt. Egy 36 éves autósofőr Črešnjevec felől haladt, amikor Krizni Vrh településen egy kereszteződésben balra, Laporje irányába akart kanyarodni.

A kanyarodás során azonban nem adott elsőbbséget a Poljčane felől érkező, 55 éves motorosnak, aki egyenesen haladt Slovenska Bistrica felé. Az autós a motoros elé fordult, aki az ütközés következtében elesett és súlyos sérüléseket szenvedett.

Sokkoló eredményt hozott a szonda

A helyszínre érkező rendőrök mindkét járművezetővel megfújatták az alkoholszondát. Az eredmény mindenkit meglepett. Kiderült, hogy a baleset okozója, a 36 éves autósofőr ittas volt, szervezetében 0,48 milligramm/liter alkoholszintet mértek.

Azonban a vétlen, súlyosan megsérült 55 éves motoros még ennél is jóval ittasabb állapotban ült a nyeregbe. Az ő esetében a szonda kimagasló, 1,08 milligramm/liter értéket mutatott. A rendőrség az ügyben eljárást indított.