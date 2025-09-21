Drogtanyára csaptak le Kámban a rendőrök - videó

Telefonon érkezett bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, mely szerint egy kámi családi házban kábítószert tartanak az ott lakók. A rendőrök szeptember 9-én tartottak kutatást egy helyi férfinál. A kutatást kábítószerkereső kutya segítségével hajtották végre. Nem sokáig maradt láthatatlan a droggyanús anyag, mivel Bonifác a fürdőszobában több helyen is jelzett.

Forrás: police.hu

A piperszekrényből, valamint a WC tartályából összesen bruttó 34,93 gramm szárított növényi anyagmaradványt, és 26,07 gramm kristályos anyagot foglaltak le a rendőrök - olvasható a rendőrség közleményében.

Lefoglaltak továbbá a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket és a mosókapszulákat tartalmazó kosár aljában elrejtve tárolt közel egymillió forintot. A házban lakó férfit és barátnőjét a Vasvári Rendőrkapitányságra előállították. A drogteszt mindkettőjüknél kimutatta a szervezetükben a cannabis hatóanyagát. Velük szemben kábítószer birtoklás vétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárást a Vasvári Rendőrkapitányság.