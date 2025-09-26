szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

2 órája

Fotókon mutatjuk a szörnyű tűzesetben a lángok martalékává vált egyházashetyei házat

Címkék#családi ház égett#családi ház#Egyházashetye#tűz

Szörnyű pusztítást végzett a tűz.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Egyházashetye községben, a Jókai utcában hatalmas lángokkal égett egy családi ház csütörtökön. A tüzet a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral oltották el.

Kiégett az Egyházashetyei családi ház.
Kiégett az Egyházashetyei családi ház.

Lángok martalékává lett az Egyházashetyei családi ház

A Katasztrófavédelem közleménye szerint, Mosókonyhában keletkezett tűz csütörtök délután egy nyolcvan négyzetméter alapterületű családi házban Egyházashetyén, a Jókai utcában. A tűz a helyiségről a tetőszerkezetre is átterjedt. A tűz keletkezésekor az épületben nem tartózkodott senki. A sárvári hivatásos tűzoltók mellett, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat. Az oltással párhuzamosan a tűzoltók a ház konyha részéből egy propánbutángáz-palackot is kihoztak, amit nem ért hőhatás. Az egységek a tető megbontásához kéziszerszámokat, az épület átvizsgálásához hőkamerát használtak. A tűzeset során a ház lakhatatlanná vált, a lakó ismerősökhöz költözött.

Lakhatatlanná égett ház Egyházashetyén

Fotók: Katasztrófavédelem

Egyházashetyei kiégett ház

Fotók: Wolf Ferenc

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság is kitett egy bejegyzést az esettel kapcsolatban, amelyben megköszönik a munkűájukat a helyben és közelben lévő Önkéntes Tűzoltóknak, Egyházashetyéről és Köcskről, akik nagyon gyors kiérkezéssel és szakmai tevékenységükkel megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen a melléképületekre és a szomszédos házakra. Az oltás során tőlük kapott információk alapján a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság hamar kihozta a veszélyeztetett gázpalackot, valamint a kiérkező Kráter Önkéntes Tűzoltó  Egyesület tagjaival együtt az alapos utómunkálatokkal megakadályozták a visszagyulladást.

Egyházashetyei kiégett családi ház

Fotók: Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu