1 órája
Fotókon mutatjuk a szörnyű tűzesetben a lángok martalékává vált egyházashetyei házat
Szörnyű pusztítást végzett a tűz.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Egyházashetye községben, a Jókai utcában hatalmas lángokkal égett egy családi ház csütörtökön. A tüzet a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral oltották el.
Lángok martalékává lett az Egyházashetyei családi ház
A Katasztrófavédelem közleménye szerint, Mosókonyhában keletkezett tűz csütörtök délután egy nyolcvan négyzetméter alapterületű családi házban Egyházashetyén, a Jókai utcában. A tűz a helyiségről a tetőszerkezetre is átterjedt. A tűz keletkezésekor az épületben nem tartózkodott senki. A sárvári hivatásos tűzoltók mellett, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat. Az oltással párhuzamosan a tűzoltók a ház konyha részéből egy propánbutángáz-palackot is kihoztak, amit nem ért hőhatás. Az egységek a tető megbontásához kéziszerszámokat, az épület átvizsgálásához hőkamerát használtak. A tűzeset során a ház lakhatatlanná vált, a lakó ismerősökhöz költözött.
Lakhatatlanná égett ház EgyházashetyénFotók: Katasztrófavédelem
Egyházashetyei kiégett házFotók: Wolf Ferenc
A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság is kitett egy bejegyzést az esettel kapcsolatban, amelyben megköszönik a munkűájukat a helyben és közelben lévő Önkéntes Tűzoltóknak, Egyházashetyéről és Köcskről, akik nagyon gyors kiérkezéssel és szakmai tevékenységükkel megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen a melléképületekre és a szomszédos házakra. Az oltás során tőlük kapott információk alapján a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság hamar kihozta a veszélyeztetett gázpalackot, valamint a kiérkező Kráter Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival együtt az alapos utómunkálatokkal megakadályozták a visszagyulladást.
Egyházashetyei kiégett családi házFotók: Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság