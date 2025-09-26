Fotókon mutatjuk a szörnyű tűzesetben a lángok martalékává vált egyházashetyei házat

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Egyházashetye községben, a Jókai utcában hatalmas lángokkal égett egy családi ház csütörtökön. A tüzet a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral oltották el.

Kiégett az Egyházashetyei családi ház.

Lángok martalékává lett az Egyházashetyei családi ház

A Katasztrófavédelem közleménye szerint, Mosókonyhában keletkezett tűz csütörtök délután egy nyolcvan négyzetméter alapterületű családi házban Egyházashetyén, a Jókai utcában. A tűz a helyiségről a tetőszerkezetre is átterjedt. A tűz keletkezésekor az épületben nem tartózkodott senki. A sárvári hivatásos tűzoltók mellett, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat. Az oltással párhuzamosan a tűzoltók a ház konyha részéből egy propánbutángáz-palackot is kihoztak, amit nem ért hőhatás. Az egységek a tető megbontásához kéziszerszámokat, az épület átvizsgálásához hőkamerát használtak. A tűzeset során a ház lakhatatlanná vált, a lakó ismerősökhöz költözött.