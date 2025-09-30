szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Kamion

1 órája

Elakadt egy kamion a 84-es főúton

Címkék#84-es főút#kamion#elakad

A 113-as kilométerszelvény közelében dolgoznak a tűzoltók.

Vaol.hu

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán arról ír, hogy manőverezés közben elakad egy kamion a 84-es főút 113-as kilométerénél, Kópháza térségében. A helyszínre a nagycenki önkéntes és a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A mentést a soproni műszaki mentő csörlőjével hajtják végre. A főút érintett szakaszán átmenetileg szünetel a forgalom.

 

