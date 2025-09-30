Elakadt egy kamion a 84-es főúton

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán arról ír, hogy manőverezés közben elakad egy kamion a 84-es főút 113-as kilométerénél, Kópháza térségében. A helyszínre a nagycenki önkéntes és a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A mentést a soproni műszaki mentő csörlőjével hajtják végre. A főút érintett szakaszán átmenetileg szünetel a forgalom.