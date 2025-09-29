szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az apa felfüggesztett börtönt kapott

3 órája

Zavarta a csecsemő sírása - Börtönbe mehet gyermekének életveszélyt okozó vasi anya - fotók

Címkék#vádlott#börtön#szombathely#bűntette szombathelyi#baba#csecsemő#ügyész#Szombathelyi Törvényszék

A Szombathelyi Törvényszék tárgyalótermében az elsőrendű vádlott könnyeivel küszködve vallotta be: bűnös a kéthetes csecsemője bántalmazásában. A bíróság öt év börtön börtönbüntetésre ítélte az életveszélyt okozó anyát, aki enyhítésért fellebbezett. Élettársa felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Horváth László

- Igen, bűnös vagyok, elismerem, elkövettem mindazt, ami a vádiratban szerepel – mondta könnyeit törölgetve a nő, aki esetében életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt tartottak előkészítő ülést a Szombathelyi Törvényszéken hétfőn. 

életveszély
Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt tartottak előkészítő ülést a Szombathelyi Törvényszéken. Dr. Tihanyi Márk bíró, és a vádlott anya
Fotó: Cseh Gábor
  • Élettársával egymás mellett ülve, leszegett fejjel hallgatták dr. Szele Adrienn, Vas vármegyei csoportvezető főügyészt, a vádirat szóbeli ismertetését. E szerint 

az elsőrendű vádlott 2024 áprilisában a kéthetes gyermekét napokon keresztül bántalmazta. Idegesítette a gyermek sírása, ezért legalább három alkalommal, közepes erővel megrázta, melynek során a csecsemő feje előre-hátra, illetve jobbra-balra csapódott. A nő több alkalommal befogta a síró gyermek száját, valamint pelenkázás közben leszorította a lábát. Az is előfordult, hogy a csecsemőt bedobta a kiságyba, a fejét pedig belenyomta a matracba.

Életveszélyt okozott

A csecsemő életét csak az mentette meg, hogy a nő végül orvoshoz vitte az egyre rosszabb állapotban lévő kislányt, akit mentővel a szombathelyi kórházba, majd onnan a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba szállítottak. A gyors és gondos ellátás ellenére a csecsemő olyan súlyos károsodást szenvedett, hogy egész életében folyamatos ápolásra szorul, ugyanakkor az is elhangzott, „életkilátásai rövidek”. Sérült a látása, a hallása, a külvilágra nem reagál. A maradandó fogyatékossága és a bántalmazás között ok-okozati összefüggés áll fenn.

A Vas Vármegyei Főügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt az apával szemben is vádat emelt, aki – a vád szerint – a kiskorú bántalmazását észlelte ugyan, de nem akadályozta meg a nő gyermeke felé irányuló erőszakos magatartását, nem fordult orvoshoz vagy a védőnőhöz, és nem kért segítséget a gyermekvédelmi hatóságtól sem. A férfi ezzel a kiskorú sértett testi és értelmi fejlődését veszélyeztette.

Az ügyészség a másodrendű vádlottal szemben egy év hat hónap börtönbüntetést (három éves próbaidőre felfüggesztve), illetve a szülői jogok gyakorlásának elvételét kérte. Az apa ezt tudomásul vette.

Az anyára életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt a középértékes 5 év börtönt kért az ügyész azzal a kikötéssel, hogy feltételesen sem lehet szabadlábra helyezni. Illetve kérte a szülői jogok gyakorlásának elvételét.

 A nő ezt nem fogadta el, tárgyalást kért. Érvelése szerint, a családjában szerzett traumák mellett a betegségére szedett gyógyszerek mellékhatása is közrejátszhatott a tettének elkövetésében. Dr. Gellén Tibor védő ügyvéddel egyetértésben újabb szakértői véleményeket kért.

Dr. Tihanyi Márk bíró az előkészítő ülést lezárta, majd megnyitotta a büntetőtárgyalást. 

Súlyosan bántalmazta a gyermekét az anya

Fotók: Cseh Gábor

Újabb szakértők bevonását nem látta indokoltak a bíró, a korábban beszerezett szakvélemények mindent tisztáztak. Anya esetében megállapították: agresszióra hajlamos, indulatait nem mindig tudja kezelni. A gyógyszerek mellékhatásai pedig csekély mértékben befolyásolták a tettét. 

Mindent megpróbáltam, mit csináltam rosszul, hogy nem tudtam megnyugtatni?

 – hibáztatta a bíró előtt állva önmagát a nő, aki elmondása szerint nagyon várta gyermeke megszületését. 

Az elsőrendű vádlott, saját magának és a külvilágnak is meg akarta mutatni, ő jó anya. A kisbabája sírása azonban feszültséget kellett benne, megrázta, a csecsemő még jobban sírt, még jobban megrázta, még hangosabban kiabált vele. Tetteit főként akkor követte el, amikor a jelenleg is vele élő élettársa nem volt otthon, vagy azt mondta neki, a sebeket például fürdetés, pelenkázás közben szerezte. Majd eljött az a végzetes nap, amikor súlyos, életveszélyes sérüléseket okozott a kisbabának.

A Szombathelyi Törvényszék a rövid tanácskozás után meghozta az ítéletét. Az apa esetében az ügyészi indítvány jogerős lett. Dr. Pap Hunor a férfi ügyvédje a perköltségek esetében részletfizetési lehetőséget kért.

A bíró az elsőrendű vádlott esetében is helyt adott az ügyészi indítványnak. Az anya és az ügyvédje enyhítésért fellebbezett, esetében az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik. 

Dr. Tihanyi Márk a szóbeli indoklásban kiemelte,

 a baba a gondos orvosi beavatkozásnak köszönhetően maradt életben, de ez az anya esetében nem mentő körülmény. Erkölcsileg nem magyarázható a tette, hogy bántalmazta a csecsemőjét. Az anya a bíróság előtt folyamatosan saját magáról, illetve a betegségéről beszélt, de a gyermekét egyszer sem említette. Méltatlan arra, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorolja. Ezt utóbbit a bíró az apától is megvonta, hiszen észlelte a bántalmazást, tudott élettársa agresszióra való hajlamáról, de mégsem tette ellene, nem kért segítséget.

Az első és a másodrendű vádlott az ítélethirdetés végén együtt távozott a tárgyalóteremből. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu