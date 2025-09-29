Zavarta a csecsemő sírása - Börtönbe mehet gyermekének életveszélyt okozó vasi anya - fotók

- Igen, bűnös vagyok, elismerem, elkövettem mindazt, ami a vádiratban szerepel – mondta könnyeit törölgetve a nő, aki esetében életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt tartottak előkészítő ülést a Szombathelyi Törvényszéken hétfőn.

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt tartottak előkészítő ülést a Szombathelyi Törvényszéken. Dr. Tihanyi Márk bíró, és a vádlott anya

Fotó: Cseh Gábor

Élettársával egymás mellett ülve, leszegett fejjel hallgatták dr. Szele Adrienn, Vas vármegyei csoportvezető főügyészt, a vádirat szóbeli ismertetését. E szerint

az elsőrendű vádlott 2024 áprilisában a kéthetes gyermekét napokon keresztül bántalmazta. Idegesítette a gyermek sírása, ezért legalább három alkalommal, közepes erővel megrázta, melynek során a csecsemő feje előre-hátra, illetve jobbra-balra csapódott. A nő több alkalommal befogta a síró gyermek száját, valamint pelenkázás közben leszorította a lábát. Az is előfordult, hogy a csecsemőt bedobta a kiságyba, a fejét pedig belenyomta a matracba.

Életveszélyt okozott

A csecsemő életét csak az mentette meg, hogy a nő végül orvoshoz vitte az egyre rosszabb állapotban lévő kislányt, akit mentővel a szombathelyi kórházba, majd onnan a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba szállítottak. A gyors és gondos ellátás ellenére a csecsemő olyan súlyos károsodást szenvedett, hogy egész életében folyamatos ápolásra szorul, ugyanakkor az is elhangzott, „életkilátásai rövidek”. Sérült a látása, a hallása, a külvilágra nem reagál. A maradandó fogyatékossága és a bántalmazás között ok-okozati összefüggés áll fenn.

A Vas Vármegyei Főügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt az apával szemben is vádat emelt, aki – a vád szerint – a kiskorú bántalmazását észlelte ugyan, de nem akadályozta meg a nő gyermeke felé irányuló erőszakos magatartását, nem fordult orvoshoz vagy a védőnőhöz, és nem kért segítséget a gyermekvédelmi hatóságtól sem. A férfi ezzel a kiskorú sértett testi és értelmi fejlődését veszélyeztette.

Az ügyészség a másodrendű vádlottal szemben egy év hat hónap börtönbüntetést (három éves próbaidőre felfüggesztve), illetve a szülői jogok gyakorlásának elvételét kérte. Az apa ezt tudomásul vette.

Az anyára életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt a középértékes 5 év börtönt kért az ügyész azzal a kikötéssel, hogy feltételesen sem lehet szabadlábra helyezni. Illetve kérte a szülői jogok gyakorlásának elvételét.

A nő ezt nem fogadta el, tárgyalást kért. Érvelése szerint, a családjában szerzett traumák mellett a betegségére szedett gyógyszerek mellékhatása is közrejátszhatott a tettének elkövetésében. Dr. Gellén Tibor védő ügyvéddel egyetértésben újabb szakértői véleményeket kért.