3 órája
Zavarta a csecsemő sírása - Börtönbe mehet gyermekének életveszélyt okozó vasi anya - fotók
A Szombathelyi Törvényszék tárgyalótermében az elsőrendű vádlott könnyeivel küszködve vallotta be: bűnös a kéthetes csecsemője bántalmazásában. A bíróság öt év börtön börtönbüntetésre ítélte az életveszélyt okozó anyát, aki enyhítésért fellebbezett. Élettársa felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
- Igen, bűnös vagyok, elismerem, elkövettem mindazt, ami a vádiratban szerepel – mondta könnyeit törölgetve a nő, aki esetében életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt tartottak előkészítő ülést a Szombathelyi Törvényszéken hétfőn.
- Élettársával egymás mellett ülve, leszegett fejjel hallgatták dr. Szele Adrienn, Vas vármegyei csoportvezető főügyészt, a vádirat szóbeli ismertetését. E szerint
az elsőrendű vádlott 2024 áprilisában a kéthetes gyermekét napokon keresztül bántalmazta. Idegesítette a gyermek sírása, ezért legalább három alkalommal, közepes erővel megrázta, melynek során a csecsemő feje előre-hátra, illetve jobbra-balra csapódott. A nő több alkalommal befogta a síró gyermek száját, valamint pelenkázás közben leszorította a lábát. Az is előfordult, hogy a csecsemőt bedobta a kiságyba, a fejét pedig belenyomta a matracba.
Életveszélyt okozott
A csecsemő életét csak az mentette meg, hogy a nő végül orvoshoz vitte az egyre rosszabb állapotban lévő kislányt, akit mentővel a szombathelyi kórházba, majd onnan a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba szállítottak. A gyors és gondos ellátás ellenére a csecsemő olyan súlyos károsodást szenvedett, hogy egész életében folyamatos ápolásra szorul, ugyanakkor az is elhangzott, „életkilátásai rövidek”. Sérült a látása, a hallása, a külvilágra nem reagál. A maradandó fogyatékossága és a bántalmazás között ok-okozati összefüggés áll fenn.
A Vas Vármegyei Főügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt az apával szemben is vádat emelt, aki – a vád szerint – a kiskorú bántalmazását észlelte ugyan, de nem akadályozta meg a nő gyermeke felé irányuló erőszakos magatartását, nem fordult orvoshoz vagy a védőnőhöz, és nem kért segítséget a gyermekvédelmi hatóságtól sem. A férfi ezzel a kiskorú sértett testi és értelmi fejlődését veszélyeztette.
Az ügyészség a másodrendű vádlottal szemben egy év hat hónap börtönbüntetést (három éves próbaidőre felfüggesztve), illetve a szülői jogok gyakorlásának elvételét kérte. Az apa ezt tudomásul vette.
Az anyára életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt a középértékes 5 év börtönt kért az ügyész azzal a kikötéssel, hogy feltételesen sem lehet szabadlábra helyezni. Illetve kérte a szülői jogok gyakorlásának elvételét.
A nő ezt nem fogadta el, tárgyalást kért. Érvelése szerint, a családjában szerzett traumák mellett a betegségére szedett gyógyszerek mellékhatása is közrejátszhatott a tettének elkövetésében. Dr. Gellén Tibor védő ügyvéddel egyetértésben újabb szakértői véleményeket kért.
Dr. Tihanyi Márk bíró az előkészítő ülést lezárta, majd megnyitotta a büntetőtárgyalást.
Súlyosan bántalmazta a gyermekét az anyaFotók: Cseh Gábor
Újabb szakértők bevonását nem látta indokoltak a bíró, a korábban beszerezett szakvélemények mindent tisztáztak. Anya esetében megállapították: agresszióra hajlamos, indulatait nem mindig tudja kezelni. A gyógyszerek mellékhatásai pedig csekély mértékben befolyásolták a tettét.
Mindent megpróbáltam, mit csináltam rosszul, hogy nem tudtam megnyugtatni?
– hibáztatta a bíró előtt állva önmagát a nő, aki elmondása szerint nagyon várta gyermeke megszületését.
Az elsőrendű vádlott, saját magának és a külvilágnak is meg akarta mutatni, ő jó anya. A kisbabája sírása azonban feszültséget kellett benne, megrázta, a csecsemő még jobban sírt, még jobban megrázta, még hangosabban kiabált vele. Tetteit főként akkor követte el, amikor a jelenleg is vele élő élettársa nem volt otthon, vagy azt mondta neki, a sebeket például fürdetés, pelenkázás közben szerezte. Majd eljött az a végzetes nap, amikor súlyos, életveszélyes sérüléseket okozott a kisbabának.
A Szombathelyi Törvényszék a rövid tanácskozás után meghozta az ítéletét. Az apa esetében az ügyészi indítvány jogerős lett. Dr. Pap Hunor a férfi ügyvédje a perköltségek esetében részletfizetési lehetőséget kért.
A bíró az elsőrendű vádlott esetében is helyt adott az ügyészi indítványnak. Az anya és az ügyvédje enyhítésért fellebbezett, esetében az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.
Dr. Tihanyi Márk a szóbeli indoklásban kiemelte,
a baba a gondos orvosi beavatkozásnak köszönhetően maradt életben, de ez az anya esetében nem mentő körülmény. Erkölcsileg nem magyarázható a tette, hogy bántalmazta a csecsemőjét. Az anya a bíróság előtt folyamatosan saját magáról, illetve a betegségéről beszélt, de a gyermekét egyszer sem említette. Méltatlan arra, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorolja. Ezt utóbbit a bíró az apától is megvonta, hiszen észlelte a bántalmazást, tudott élettársa agresszióra való hajlamáról, de mégsem tette ellene, nem kért segítséget.
Az első és a másodrendű vádlott az ítélethirdetés végén együtt távozott a tárgyalóteremből.