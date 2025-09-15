szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kivételes eset

35 perce

Ellopta a kerékpárt, majd visszahozta: kölcsönvett bicikli a Gyöngyösparti sétányon

Címkék#Nefelejcs Desszertműhely#Gyöngyösparti sétány#kerékpár

A szombathelyi Gyöngyösparti sétány a város szíve-lelke. A főtér sarkánál gyakran fordulnak elő olyan esetek, melyekhez rendőrt kell hívni. Ezen a délutánon épp csendes volt a sétány, a furfangos tolvaj ki is használta ezt, ellopta a kerékpárt.

Kóbor Szonja

A Gyöngyösparti sétányon nincs nap kiabálás, kötekedés nélkül. Ám ez a nap más volt. Végigsétálva a lakások mentén üzletekre bukkanunk, köztük egy cukrászdára. Csendes délután volt a folyóparton mindaddig, ameddig Sziklai Luca desszertműhelyének ablaka elől a cseles tolvaj ellopta az üzlettulajdonos kerékpárját.

Sziklai Luca kerékpárját ellopta a cseles tolvaj.
Sziklai Luca kerékpárját ellopta a cseles tolvaj. 
Fotó: KSZ

Luca éppen a sütőkkel foglalkozott, így háttal állt, nem látta az esetet, viszont az üzlete felett lakók látták, ahogy eltulajdonítják kerékpárját, így azonnal szóltak neki. A cukrász azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, és minden lépést megtett, hogy visszakerüljön hozzá járműve.

Eztán jött a csavar: ellopta, de visszahozta

A bicikli visszaszerzéséhez megtett lépések után Luca nem hitt a szemének. Még aznap, 17:10-kor a kerékpártolvaj visszatért üzletéhez - tolva Luca biciklijét. Nem is kellett több a fiatal cukrásznak: kiment és visszakérte, ami az övé. A cseles tolvaj még próbálta megmagyarázni Lucának, hogy ez nem is az ő kerékpárja, aztán belátta, hogy mégis, csak kölcsönvette. A hangos szóváltásra egy arra járó család férfitagja hozzájuk lépett, és rendőrt hívott, így rendőri segítséggel Luca visszakapta szeretett járművét. Nagy eséllyel ez volt a legkevesebb idő leforgása alatt ellopott és visszaszerzett kerékpár története a sétányon.

Facebook posztban kereste az ellopott biciklit. 

Luca tanult az esetből: másokat is figyelemre int!

Luca tanult az esetből, azóta még a saját üzlete előtt is zárja biciklijét, másokat is fokozott figyelemre int, hogy ne forduljon elő több ilyen eset, és hálás a felső szomszédnak, hogy óvó tekintettel vigyáz a Gyöngyöspartiakra. A kölcsönvett bicikliről megkérdeztük a rendőrséget is, amit kapunk választ, frissítjük cikkünket! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu