Ellopta a kerékpárt, majd visszahozta: kölcsönvett bicikli a Gyöngyösparti sétányon

A Gyöngyösparti sétányon nincs nap kiabálás, kötekedés nélkül. Ám ez a nap más volt. Végigsétálva a lakások mentén üzletekre bukkanunk, köztük egy cukrászdára. Csendes délután volt a folyóparton mindaddig, ameddig Sziklai Luca desszertműhelyének ablaka elől a cseles tolvaj ellopta az üzlettulajdonos kerékpárját.

Fotó: KSZ

Luca éppen a sütőkkel foglalkozott, így háttal állt, nem látta az esetet, viszont az üzlete felett lakók látták, ahogy eltulajdonítják kerékpárját, így azonnal szóltak neki. A cukrász azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, és minden lépést megtett, hogy visszakerüljön hozzá járműve.

Eztán jött a csavar: ellopta, de visszahozta

A bicikli visszaszerzéséhez megtett lépések után Luca nem hitt a szemének. Még aznap, 17:10-kor a kerékpártolvaj visszatért üzletéhez - tolva Luca biciklijét. Nem is kellett több a fiatal cukrásznak: kiment és visszakérte, ami az övé. A cseles tolvaj még próbálta megmagyarázni Lucának, hogy ez nem is az ő kerékpárja, aztán belátta, hogy mégis, csak kölcsönvette. A hangos szóváltásra egy arra járó család férfitagja hozzájuk lépett, és rendőrt hívott, így rendőri segítséggel Luca visszakapta szeretett járművét. Nagy eséllyel ez volt a legkevesebb idő leforgása alatt ellopott és visszaszerzett kerékpár története a sétányon.

Facebook posztban kereste az ellopott biciklit.

Luca tanult az esetből: másokat is figyelemre int!

Luca tanult az esetből, azóta még a saját üzlete előtt is zárja biciklijét, másokat is fokozott figyelemre int, hogy ne forduljon elő több ilyen eset, és hálás a felső szomszédnak, hogy óvó tekintettel vigyáz a Gyöngyöspartiakra. A kölcsönvett bicikliről megkérdeztük a rendőrséget is, amit kapunk választ, frissítjük cikkünket!