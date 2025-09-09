Eltévedt kamion szorult a felüljáró alá Szombathelyen - fotók

Kedden este egy szlovén rendszámú kamion haladt Szombathelyen a Szent Márton utcában a belváros felől a Zanati út irányába. A kamion vezetője a Zanati út elején lévő vasúti felüljárónál nem vette figyelembe a magasságkorlátozó táblát és a felüljáró alá hajtott. A kamion beszorult a felüljáró alá. A balesetben nem sérült meg senki, és a kamiont is sikerült kiszabadítani.

Fotó: Horváth Istvánné