Szorult helyzet

Eltévedt kamion szorult a felüljáró alá Szombathelyen - fotók

A sofőr nem vette figyelembe a magasságkorlátozó táblát.

Horváth Istvánné
Fotó: Horváth Istvánné

Kedden este egy szlovén rendszámú kamion haladt Szombathelyen a Szent Márton utcában a belváros felől a Zanati út irányába. A kamion vezetője a Zanati út elején lévő vasúti felüljárónál nem vette figyelembe a magasságkorlátozó táblát és a felüljáró alá hajtott. A kamion beszorult a felüljáró alá. A balesetben nem sérült meg senki, és a kamiont is sikerült kiszabadítani.

Fotó: Horváth Istvánné
Fotó: Horváth Istvánné

 

 

