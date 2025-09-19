Eltévedt kisfiú: segítőkészségből jelesre vizsgázott egy járókelő

Egy kisfiú délutánja kalandosra sikerült. Három napja költözött édesanyjával a nagyváros egyik lakótelepére. Suli után a kisdiák haza indult, ám eltévedt. Egy felnőtt segítségét kérte, aki visszakísérte őt az iskolához.

Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség

Eltévedt: a további részletek

Az édesanya időközben hazaért, és nem mivel nem találta otthon gyermekét, illetve telefonon sem érte el, a rendőrséget hívta. Veszprémi kollégák nagy erőkkel keresték a fiút a városban, amikor az anya értesítést kapott, gyermeke jól van, az iskolában várja őt, egy pedagógus vigyáz rá - olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán.