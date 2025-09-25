szeptember 25., csütörtök

Nem tudni, merre van

3 órája

Eltűnt Kucsera Gábor, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Címkék#keresés#rendőrség#eltűnt

Ismét eltűnt egy fiatal fiú, a rendőrség hiába keresi, eddig eredménytelen az akció.

Vaol.hu

A kemma.hu szúrta ki a rendőrség oldalán a fiatal fiú eltűnését. 

eltűnt
Eltűnt a fiatal fiú, nem tudni, hol van.
Forrás: VN-archív

Eltűnt fiút keresnek a rendőrök

Mint írják, a Komáromi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri K. Gábor eltűnése ügyében. A 16 éves fiú 2025. augusztus 27-én engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A police.hu-n elérhető részletes leírás szerint Kucsera Gábor 180 cm magas, barna szemű, rövid barna hajú, vékony testalkatú. Fontos hangsúlyozni, hogy a névazonosság ellenére az ügynek semmi köze nincs Kucsera Gábor kajakoshoz. 

A rendőrség minden segítséget szívesen fogad, mivel minden perc számít.

Aki a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a 06/34-517-777-es számot, a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
