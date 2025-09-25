51 perce
Eltűnt Kucsera Gábor, a rendőrség nagy erőkkel keresi
Ismét eltűnt egy fiatal fiú, a rendőrség hiába keresi, eddig eredménytelen az akció.
A kemma.hu szúrta ki a rendőrség oldalán a fiatal fiú eltűnését.
Mint írják, a Komáromi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri K. Gábor eltűnése ügyében. A 16 éves fiú 2025. augusztus 27-én engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A police.hu-n elérhető részletes leírás szerint Kucsera Gábor 180 cm magas, barna szemű, rövid barna hajú, vékony testalkatú. Fontos hangsúlyozni, hogy a névazonosság ellenére az ügynek semmi köze nincs Kucsera Gábor kajakoshoz.
A rendőrség minden segítséget szívesen fogad, mivel minden perc számít.
Aki a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a 06/34-517-777-es számot, a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.