Eltűnt Kucsera Gábor, a rendőrség nagy erőkkel keresi

A kemma.hu szúrta ki a rendőrség oldalán a fiatal fiú eltűnését.

Forrás: VN-archív

Eltűnt fiút keresnek a rendőrök

Mint írják, a Komáromi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri K. Gábor eltűnése ügyében. A 16 éves fiú 2025. augusztus 27-én engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A police.hu-n elérhető részletes leírás szerint Kucsera Gábor 180 cm magas, barna szemű, rövid barna hajú, vékony testalkatú. Fontos hangsúlyozni, hogy a névazonosság ellenére az ügynek semmi köze nincs Kucsera Gábor kajakoshoz.

A rendőrség minden segítséget szívesen fogad, mivel minden perc számít.