Borzalom! Eltűnt egy egyéves kisbaba Szombathelyről - a rendőrök nagy erőkkel keresik

Egészen sokkoló, amit a rendőrség eltűnt személyek listáján találtunk. Mint kiderült, az egyenruhások eltűnés miatt keresnek egy egyéves szombathelyi kisbabát. Kolompár Nadin Hermina júliusban töltötte be az első életévét, és szeptember hetedikén, vagyis múlt vasárnap veszett nyoma. Mivel jelenleg is fent van a rendőrség adatbázisában, ezért minden bizonnyal még nem találták meg és most is zajlik a keresése. A kis csöppséget egy barna színű melegítőben látták utoljára, fotóját is közzétették a rendőrség hivatalos oldalán. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. Kérik, aki bármit tud a hollétéről, vagy bármilyen információval tud szolgálni, ami segíti a nyomozást, hívja a rendőrséget ezen a számon: 36(94)521-169.

A kis csöppség, Kolompár Nadin Hermina is szerepel a rendőrség eltűnt személyek listáján

Forrás: Police.hu

Nemrég eltűnt egy 12 éves kisfiú is Szombathelyről

Augusztus végén számoltunk be arról, hogy eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, akit nagy erőkkel kerestek nemcsak szülei, de a rendőrség is. Szerencsére másnap hajnalban megtalálták, épen és egészségesen. Portálunknak sikerült beszélnie telefonon Leó édesapjával, aki elmesélte, hogy mi történt. A teljes cikket ITT olvashatja! Csak bízni tudunk benne, hogy hasonlóan boldog vége lesz ennek az ügynek is.

Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt

Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz.

Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.

A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.