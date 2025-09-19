szeptember 19., péntek

Eltűnt

57 perce

Tinilányt keresnek nagy erőkkel a rendőrök, tegnap óta nem látták Petrát

Címkék#Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság#M Petra#gyerek

Tegnap ismeretlen helyre távozott.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Huszár Márk

Eltűnt fiatalt keresnek a pápai rendőrök - derült ki a veol.hu cikkéből.

Forrás: MW/archív

Mint írják, M. Petra szeptember 18-án, tegnap délután ismeretlen helyre távozott otthonából. A 17 éves lány nagyjából 170 cm, erős testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. Mindkét fülében koárbban karika alakú fülbevalót viselt, eltűnésekor kék színű műkörmei voltak. Fekete leggingset, fekete kapucnis pulóvert és kiegészítőként egy vajszínű táskát viselt.

A fiatal lány fotója IDE kattintva megtekinthető!

Csellengő gyerekek Vasban – van, aki havonta tizennyolcszor is elszökik!

Hány gyereket köröznek eltűnés miatt naponta? Miért szöknek meg? Hova mennek? Mi történik velük? Nyáron tényleg több gyerek csavarog? Darabosné Karba Katalin rendőr alezredessel, a Vas Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Alosztályának alosztályvezető-helyettesével és Cser Zsófia r. őrnaggyal, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensével a csellengő gyerekekről beszélgettünk. A szakértővel készült beszélgetésünk ITT olvasható!

 

