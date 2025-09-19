Tinilányt keresnek nagy erőkkel a rendőrök, tegnap óta nem látták Petrát

Eltűnt fiatalt keresnek a pápai rendőrök - derült ki a veol.hu cikkéből.

Eltűnt fiatalt keresnek a pápai rendőrök

Forrás: MW/archív

Mint írják, M. Petra szeptember 18-án, tegnap délután ismeretlen helyre távozott otthonából. A 17 éves lány nagyjából 170 cm, erős testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van. Mindkét fülében koárbban karika alakú fülbevalót viselt, eltűnésekor kék színű műkörmei voltak. Fekete leggingset, fekete kapucnis pulóvert és kiegészítőként egy vajszínű táskát viselt.

