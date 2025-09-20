szeptember 20., szombat

Eltűnés

31 perce

Eltűnt egy 15 éves szombathelyi lány, tegnap óta nem látták Mercédeszt

Címkék#rendőrség#szombathely#lány

Vaol.hu

Szeptember 19-én látták utoljára H. Mercédeszt, az eltűnt fiatalt a szombathelyi rendőrök keresik. A rendőrség oldalán megjelent körözési lap szerint Mercédesz 15 éves, szombathelyi születésű és innen is tűnt el

Az eltűnt fiatalt a szombathelyi rendőrök keresik
Az eltűnt fiatalt a szombathelyi rendőrök keresik
Forrás: MW

Az eltűnt fiatalt a szombathelyi rendőrök keresik

Az eltűnt lány fényképe IDE kattintva elérhető.

Aki bármilyen információval rendelkezik róla, az alábbi elérhetőségeket jelezheti a hatóságoknak. 

Cím:  9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B

Tel: 36(94)521-169

