A rendőrök is keresik

Eltűnt - Hol lehet a Szombathelyen született 16 éves Krisztián

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyeket ismertető oldalán újabb vasi esetet találtunk. A Sárvári Rendőrkapitányság adott ki körözést a 2009-ben született Krisztiánról. A haja színe vörös, hossza rövid, feje formája kerekded, a szeme színe pedig barna. 

Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 9600, Sárvár, Ady utca 3., telefonszám: 36(95)320-021

