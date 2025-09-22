A rendőrök is keresik
1 órája
Eltűnt - Hol lehet a Szombathelyen született 16 éves Krisztián
A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyeket ismertető oldalán újabb vasi esetet találtunk. A Sárvári Rendőrkapitányság adott ki körözést a 2009-ben született Krisztiánról. A haja színe vörös, hossza rövid, feje formája kerekded, a szeme színe pedig barna.
Eltűnt - Itt tehet bejelentést
Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 9600, Sárvár, Ady utca 3., telefonszám: 36(95)320-021
