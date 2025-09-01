Minden perc számít: nyomtalanul eltűnt egy 22 hónapos kislány

Szeptember elsején nyomtalanul tűnt el otthonából a Bács-Kiskun vármegyei Miskén K. Hanna Adrienn - tájékoztatott a rendőrség alapján a baon.hu. A miskei eltűnt kislányt nagy erőkkel keresik.

Az eltűnt kislányt nagy erőkkel keresik.

Forrás: baon.hu

Az eltűnt kislányt nagy erőkkel keresik

A hírportál arról ír, a gyermek hétfőn reggel nyomtalanul tűnt el otthonából. A rendőrök azonnal riasztották a polgárőröket, speciális keresőcsapatokat és az önkénteseket. Jelenleg is nagy erőkkel keresik a településen és a környéken a 22 hónaposa kislányt.

Hanna Adrienn göndör, szőkésbarna hajú, kék a szeme. Eltűnésekor fekete pulóvert viselt aranyszínű mintával és vélhetően pelenkában volt. A rendőrség szerint minden információ életbevágó lehet, a legkisebb részlettel is szükséges értesíteni a hatóságokat az alábbi elérhetőségeken:

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-76/513-356

Telefontanú zöldszám (névtelen bejelentés): 06-80/555-111

Segélyhívó: 112

A kislány fényképe IDE kattintva megtekinthető!