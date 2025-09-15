szeptember 15., hétfő

Eltűnt - A sárvári rendőrök is nagyon keresik Milánt

Az "Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek" police.hu oldalon újabb Vas vármegyei esettel találkoztunk. Balogh Milán, 2009-ben született Győrben. Állampolgársága magyar. 

Eltűnt - A sárvári rendőrök is keresik Milánt
Eltűnt: A további részletek

A körözést szeptember 14-én, a Sárvári Rendőrkapitányság rendelte el. 

Milán fotója és a további részletek IDE kattitntva érhetők el>>

