Körözés
35 perce
Eltűnt - A sárvári rendőrök is nagyon keresik Milánt
Balogh Milán, 2009-ben született Győrben. Állampolgársága magyar.
Az "Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek" police.hu oldalon újabb Vas vármegyei esettel találkoztunk. Balogh Milán, 2009-ben született Győrben. Állampolgársága magyar.
Eltűnt: A további részletek
A körözést szeptember 14-én, a Sárvári Rendőrkapitányság rendelte el.
Milán fotója és a további részletek IDE kattitntva érhetők el>>
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre