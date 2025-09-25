szeptember 25., csütörtök

Eltűntek

1 órája

Eltűnt Váradi Jeremi Ramiz és Váradi Dzsínó Románó, senki nem tudja, hol lehet a páros

A rendőrség azt kéri, aki bármit tud az eltűnt fiúkról azonnal jelezze.

Vaol.hu

A police.hu oldalát böngészve akadtunk rá egy körözésre. A leírás szerint, a Rendőrség eljárást folytat Váradi Jeremi Ramiz és Váradi Dzsínó Románó eltűnése kapcsán. A 10 és 13 éves fiúk 2025. szeptember 2-án engedély nélkül távoztak a komáromi gyermekotthonból, oda nem tértek vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak. A rendőrök most nagy erőkkel keresik az eltűnt fiúkat.

Az eltűnt fiúk jellemzői

Váradi Jeremi Ramiz 134 centiméter magas, barna rövid haja és barna színű szeme van, sovány testalkatú.

Váradi Dzsínó Románó 165 centiméter magas, fekete rövid haja és sötétbarna szeme van, sovány testalkatú.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiúk tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.

Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

A fiúk fényképét a police.hu oldalán tekintheti meg.

 


 

 

 

 

 

