Eltűnt - Vas megyében mindenki ezt a 8 éves kislányt keresi

Az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek között, a police.hu-n, ismét találkoztunk egy vasi érintettel. Horváth Tifani 2007. január 6-án született. Szombathelyen. 

Eltűnt - Egy nyolcéves kislányt keresnek
Forrás: VN-archív

Eltűnt - Itt tehet bejelentést

Az eltűnéssel kapcsolatos körözést a Szombathelyi Rendőr-kapitányság adta ki.

