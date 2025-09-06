Eltűnt - Vas megyében mindenki ezt a 8 éves kislányt keresi

Az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek között, a police.hu-n, ismét találkoztunk egy vasi érintettel. Horváth Tifani 2007. január 6-án született. Szombathelyen.

Eltűnt - Egy nyolcéves kislányt keresnek

Forrás: VN-archív

Eltűnt - Itt tehet bejelentést

Az eltűnéssel kapcsolatos körözést a Szombathelyi Rendőr-kapitányság adta ki. A kislányról készült fotó, és további részletek IDE kattnitva érhetők el >>