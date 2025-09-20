szeptember 20., szombat

Baleset

1 órája

Elütötte az oktatóját egy tanulóvezető Ausztriában, súlyos sérülés lett a vége

Súlyosan megsérült az oktató a balesetben.

Vaol.hu

Döbbenetes baleset történt egy ausztriai vezetéstechnikai centrumban péntek délután. Egy tanulóvezető tolatás közben nem vette észre az oktatóját, és elütötte. Az 57 éves férfit súlyos sérülésekkel, bokatöréssel szállították kórházba.

Forrás: Pixabay
Forrás: Pixabay

Elütötte az oktatóját

A baleset pénteken délután 4 óra körül történt az ausztriai Wiesingben, egy vezetéstechnikai központ gyakorlópályáján. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatalember éppen egy kötelező vezetésbiztonsági tréningen vett részt, amikor a baleset történt.

A fiatal sofőr egy tolatási manővert hajtott végre, amikor figyelmen kívül hagyta a mögötte álló 57 éves oktatóját. A jármű elütötte a férfit, aki a földre zuhant. Az ütközés következtében az oktató súlyosan megsérült.

A helyszínre riasztott mentőszolgálat azonnal ellátta a sérültet, akiről kiderült, hogy bokatörést szenvedett. A férfit a schwazi kerületi kórházba szállították további kezelésre. Az eset körülményeit a helyi rendőrség vizsgálja. Az elsődleges információk szerint a balesetet a tanuló figyelmetlensége okozta.

 

 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
