Elütötte az oktatóját egy tanulóvezető Ausztriában, súlyos sérülés lett a vége

Döbbenetes baleset történt egy ausztriai vezetéstechnikai centrumban péntek délután. Egy tanulóvezető tolatás közben nem vette észre az oktatóját, és elütötte. Az 57 éves férfit súlyos sérülésekkel, bokatöréssel szállították kórházba.

Forrás: Pixabay

A baleset pénteken délután 4 óra körül történt az ausztriai Wiesingben, egy vezetéstechnikai központ gyakorlópályáján. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatalember éppen egy kötelező vezetésbiztonsági tréningen vett részt, amikor a baleset történt.

A fiatal sofőr egy tolatási manővert hajtott végre, amikor figyelmen kívül hagyta a mögötte álló 57 éves oktatóját. A jármű elütötte a férfit, aki a földre zuhant. Az ütközés következtében az oktató súlyosan megsérült.

A helyszínre riasztott mentőszolgálat azonnal ellátta a sérültet, akiről kiderült, hogy bokatörést szenvedett. A férfit a schwazi kerületi kórházba szállították további kezelésre. Az eset körülményeit a helyi rendőrség vizsgálja. Az elsődleges információk szerint a balesetet a tanuló figyelmetlensége okozta.