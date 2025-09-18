Emberölés kísérletéért: 8 év szigorított börtön

szeptember 18., csütörtök

Múltidőzőnkben egy 1976-ban történt esetet mutatunk be. A bíróság emberölés kísérlete ügyben hozott ítéletet.

Vaol.hu

Emberölés kísérlete történt április 1976. április 24-én este Kőszegdoroszlón, az italboltnál. T. K., rokkantsági nyugdíjas lesen állva szurkálta meg vitapartnerét J. K.  fiatalembert. Nyakon, hastájékon több célzott szúrást adott le az gyilkossági kísérletelkövetője, aki tettének végrehajtása után hazatért lakására aludni. A rendőrség az ágyból keltette ki T. K.-t, aki nyugodtan aludt a késelés után - számolt be az esetről a Vas Népe 1976. június 26-i lapszámában. 

emberölés
Emberölés kísérlete: döntést hozott a bíróság
Fotó: Chris Ryan / Forrás:  Shutterstock

Emberölési kísérlet: előzetesben marad a vádlott

 A szombathelyi megyei bíróság tárgyalta a bűnügyet, és a bizonyítási eljárás anyaga alapján bűnösnek mondotta ki T. K.-t, egy rendbeli emberölés kísérletének bűntettében. A vádlott több életfontosságú szervet sebesített meg,és J. K. életét csak a gyors kórházi beavatkozás mentette meg. A megyei bíróság T. K-t nyolc évi szigorított börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte és 6 évre eltiltotta a közügyektől. Az ítéleti indoklásában a megyei bíróság kifejtette, hogy a vádlott kötekedő, összeférhetetlen ember volt falujában és J. K.-t is szóváltás miatt, bosszúból késelte meg. Az ilyen jellegű bűncselekmények elszaporodása - mások visszatartása miatt - végett is példás büntetést szabott ki a megyei bíróság a kőszegdoroszlói tettesre. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet.

 A vádlott 3 nap határidőt kért perorvoslatra, a védő enyhítésért jelentett be fellebbezést. Az elítélt a jogerős ítélet meghozataláig előzetes letartóztatásbanmarad.

 

 

