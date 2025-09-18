1 órája
Emberölés kísérletéért: 8 év szigorított börtön
Múltidőzőnkben egy 1976-ban történt esetet mutatunk be. A bíróság emberölés kísérlete ügyben hozott ítéletet.
Emberölés kísérlete történt április 1976. április 24-én este Kőszegdoroszlón, az italboltnál. T. K., rokkantsági nyugdíjas lesen állva szurkálta meg vitapartnerét J. K. fiatalembert. Nyakon, hastájékon több célzott szúrást adott le az gyilkossági kísérletelkövetője, aki tettének végrehajtása után hazatért lakására aludni. A rendőrség az ágyból keltette ki T. K.-t, aki nyugodtan aludt a késelés után - számolt be az esetről a Vas Népe 1976. június 26-i lapszámában.
Emberölési kísérlet: előzetesben marad a vádlott
A szombathelyi megyei bíróság tárgyalta a bűnügyet, és a bizonyítási eljárás anyaga alapján bűnösnek mondotta ki T. K.-t, egy rendbeli emberölés kísérletének bűntettében. A vádlott több életfontosságú szervet sebesített meg,és J. K. életét csak a gyors kórházi beavatkozás mentette meg. A megyei bíróság T. K-t nyolc évi szigorított börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte és 6 évre eltiltotta a közügyektől. Az ítéleti indoklásában a megyei bíróság kifejtette, hogy a vádlott kötekedő, összeférhetetlen ember volt falujában és J. K.-t is szóváltás miatt, bosszúból késelte meg. Az ilyen jellegű bűncselekmények elszaporodása - mások visszatartása miatt - végett is példás büntetést szabott ki a megyei bíróság a kőszegdoroszlói tettesre. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet.
A vádlott 3 nap határidőt kért perorvoslatra, a védő enyhítésért jelentett be fellebbezést. Az elítélt a jogerős ítélet meghozataláig előzetes letartóztatásbanmarad.
Múltidéző
- Borzalmas tragédia Körmendnél - Négyen égtek bent egy személyautóban
- 1569 évvel ezelőtt ezen a napon, Szombathelyen történt az első hazai földrengés
- Kőszeg a '80-as években: óriási retró fotóválogatás az egyik legszebb magyar városból
- Sinkovits Imre és Gombos Katalin közreműködésével elevenedett meg kétezer év történelme a régi Savaria Karneválon
- Fekete felhő borult az égre - Jég verte el Burgenlandot és Kőszeget