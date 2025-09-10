szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

54 perce

Heroikus küzdelem után, vasi tűzoltóegységek közreműködésével megfékezték az erdőtüzet Zalában

Címkék#erdőtűz#Zala#tűzoltók

Friss információról számolt be a katasztrófavédelem a zalai erdőtűzzel kapcsolatban.

Vaol.hu

Ahogy arról kedden beszámoltunk, erdőtűz pusztított a megyehatártról nem messze. A zaol.hu legfrissebb, szerda délelőtti információi szerint már nem ég az aljnövényzet és az erdő Lendvajakabfa és Nemesnép térségében. Mint írják, a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, egy zalaegerszegi, egy körmendi, egy lenti és egy szombathelyi vízszállító jármű közreműködésével fékezték meg a lángokat a lenti, a szentgotthárdi, a letenyei, a zalaegerszegi, a pacsai és a nagykanizsai hivatásos, valamint a bajánsenyei, a bázakerettyei, az őriszentpéteri, a zalalövői és a magyarszombatfai önkéntes tűzoltók.

Erdőtűz: 5 hektáron pusztítottak a lángok
Erdőtűz: 5 hektáron pusztítottak a lángok
Forrás: zaol.hu

A zaol.hu helyszíni tudósítása fotókkal és videóval ITT található!

Erdőtűz Zalában: előzmény

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu