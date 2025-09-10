Heroikus küzdelem után, vasi tűzoltóegységek közreműködésével megfékezték az erdőtüzet Zalában

Ahogy arról kedden beszámoltunk, erdőtűz pusztított a megyehatártról nem messze. A zaol.hu legfrissebb, szerda délelőtti információi szerint már nem ég az aljnövényzet és az erdő Lendvajakabfa és Nemesnép térségében. Mint írják, a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, egy zalaegerszegi, egy körmendi, egy lenti és egy szombathelyi vízszállító jármű közreműködésével fékezték meg a lángokat a lenti, a szentgotthárdi, a letenyei, a zalaegerszegi, a pacsai és a nagykanizsai hivatásos, valamint a bajánsenyei, a bázakerettyei, az őriszentpéteri, a zalalövői és a magyarszombatfai önkéntes tűzoltók.

Erdőtűz: 5 hektáron pusztítottak a lángok

