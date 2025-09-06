Felborult egy kisteherautó

Szalagkorlátnak ütközött és az oldalára borult egy kisteherautó az M7-es sztráda 158-159-es kilométere között, Balatonfenyves térségében. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak. A műanyag darabárut szállító jármű a külső és a leállósávot is elfoglalja - közölte a katasztrófavédelem.