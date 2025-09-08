szeptember 8., hétfő

Felborult egy repülőgép Ausztriában - mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre

Két utasnak volt nagy szerencséje hétfő délután, amikor a Hofkirchen im Traunkreis repülőtéren (Linz környékén) leszállás után egy repülőgéppel felborultak. A baleset feltehetően a túl késői fékezés miatt történhetett.

Vaol.hu

A fékezés közben kidurrant egy gumiabroncs, és a repülőgép egy árokba borult - írja cikkében az orf.at. Azonnal megkezdődtek a mentési munkálatok: tűzoltókat, mentőket, rendőrséget és egy mentőhelikoptert riasztottak. A két utas közül egyik sem sérült meg. Rövid idő múlva engedélyt adtak ismét a repülésre.

Forrás: orf.at

 

 

