Kijáró
1 órája
Felborult egy repülőgép Ausztriában - mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre
Két utasnak volt nagy szerencséje hétfő délután, amikor a Hofkirchen im Traunkreis repülőtéren (Linz környékén) leszállás után egy repülőgéppel felborultak. A baleset feltehetően a túl késői fékezés miatt történhetett.
A fékezés közben kidurrant egy gumiabroncs, és a repülőgép egy árokba borult - írja cikkében az orf.at. Azonnal megkezdődtek a mentési munkálatok: tűzoltókat, mentőket, rendőrséget és egy mentőhelikoptert riasztottak. A két utas közül egyik sem sérült meg. Rövid idő múlva engedélyt adtak ismét a repülésre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre