Mutatjuk, hol lesz fokozott rendőri ellenőrzés hamarosan Vas vármegyében

Címkék#vasvár#rendőrség#ellenőrzés

A Vasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.

Mutatjuk, hol lesz fokozott rendőri ellenőrzés hamarosan Vas vármegyében

Forrás: Police.hu

Balogh Gábor r. alezredes 2025. szeptember 19-én 12 órától 2025. szeptember 21-én 6 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatott hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

 

 

