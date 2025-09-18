Ezt jó, ha tudod!
1 órája
Mutatjuk, hol lesz fokozott rendőri ellenőrzés hamarosan Vas vármegyében
A Vasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.
Forrás: Police.hu
Balogh Gábor r. alezredes 2025. szeptember 19-én 12 órától 2025. szeptember 21-én 6 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatott hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
