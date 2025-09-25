Fotó, videó: Hatalmas földrengés Venezuelában: Pánik az utcákon, a rengéseket több száz kilométerre is érezték

Az Amerikai Földtani Intézet (USGS) tájékoztatása szerint a földrengés fészke mindössze 14 kilométeres mélységben helyezkedett el, epicentruma pedig a Zulia állambeli Mene Grande várostól mintegy 27 kilométerre volt. A rengés erejét jól mutatja, hogy a távoli fővárosban, Caracasban is többen az utcákra menekültek az épületekből, ahogy azt a hírügynökségek helyszíni tudósítói jelentették.

Földrengés Venezuelában

Forrás: x

Földrengés Venezuelában: Nincs cunamiveszély, de nagy volt az ijedtség

A hatóságok azonnal megkezdték a helyzet felmérését. Az USGS közleménye szerint a földrengés után "nem áll fenn jelentős szökőárveszély". Diosdado Cabello, Venezuela belügyminisztere a helyi állami televízióban arról számolt be, hogy a rengés eddigi információk szerint "nem okozott jelentős szerkezeti károkat" az épületekben.

🚨BREAKING: In the last hour another M6.4 earthquake near Mene Grande, Venezuela struck; Damage is being reported. pic.twitter.com/nfmNkmHaD0 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 25, 2025

A lakosság ijedtségét fokozta, hogy a mostani, 6,3-as erősségű rengést néhány órával korábban egy másik, 6,2-es magnitúdójú földmozgás is megelőzte. Az az előrengés már riadalmat keltett a térségben, és nemcsak Venezuelában, hanem a szomszédos Kolumbiában, valamint a karibi térségben található Arubán, Curacaón és Bonaire szigetén is érezni lehetett.

#ATENCIÓN 🚨 | En cámaras de seguridad quedó registrado el fuerte temblor de magnitud 7,2 que sacudió a Venezuela la noche del 24 de septiembre. Las imágenes muestran el impacto del sismo que también se sintió en varias regiones de Colombia. 🌍💥 pic.twitter.com/Cl5lmlgEZL — ElTrino.Co (@EltrinoCo) September 25, 2025

A komoly rengés ritka

Venezuela lakosságának mintegy 80 százaléka földrengésveszélyes területen él, a mostanihoz hasonló erős földmozgások azonban viszonylag ritkának számítanak. Az országot utoljára 1997-ben rázta meg katasztrofális erejű rengés, amikor a keleti Sucre államban 73 ember vesztette életét. A legsúlyosabb tragédia 1976-ban történt, amikor egy Caracas-közeli földrengésben csaknem 300-an haltak meg és több mint 2000-en sérültek meg.

Földrengés Magyarországon: lehet ilyen erős rengés is

A szakemberek kiszámították, Magyarországon reálisan legfeljebb 6,2-6,4-es magnitúdójú földrengés alakulhat ki. Ez már olyan erős, hogy károkat is tud okozni, de ezek ritkán, 50-100 évente fordulnak elő - írtuk korábban. A részletekről hosszabb cikkben számoltunk be.