szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Földrengés

2 órája

Fotó, videó: Hatalmas földrengés Venezuelában: Pánik az utcákon, a rengéseket több száz kilométerre is érezték

Címkék#Venezuela#USGS#földrengés

Erős, 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg helyi idő szerint ma éjjel Venezuelát. A földrengés az epicentrumtól a több mint 600 kilométerre fekvő fővárosban is pánikot okozott.

Vaol.hu

Az Amerikai Földtani Intézet (USGS) tájékoztatása szerint a földrengés fészke mindössze 14 kilométeres mélységben helyezkedett el, epicentruma pedig a Zulia állambeli Mene Grande várostól mintegy 27 kilométerre volt. A rengés erejét jól mutatja, hogy a távoli fővárosban, Caracasban is többen az utcákra menekültek az épületekből, ahogy azt a hírügynökségek helyszíni tudósítói jelentették.

Földrengés Venezuelában
Földrengés Venezuelában
Forrás: x

Földrengés Venezuelában: Nincs cunamiveszély, de nagy volt az ijedtség

A hatóságok azonnal megkezdték a helyzet felmérését. Az USGS közleménye szerint a földrengés után "nem áll fenn jelentős szökőárveszély". Diosdado Cabello, Venezuela belügyminisztere a helyi állami televízióban arról számolt be, hogy a rengés eddigi információk szerint "nem okozott jelentős szerkezeti károkat" az épületekben.

A lakosság ijedtségét fokozta, hogy a mostani, 6,3-as erősségű rengést néhány órával korábban egy másik, 6,2-es magnitúdójú földmozgás is megelőzte. Az az előrengés már riadalmat keltett a térségben, és nemcsak Venezuelában, hanem a szomszédos Kolumbiában, valamint a karibi térségben található Arubán, Curacaón és Bonaire szigetén is érezni lehetett.

A komoly rengés ritka

Venezuela lakosságának mintegy 80 százaléka földrengésveszélyes területen él, a mostanihoz hasonló erős földmozgások azonban viszonylag ritkának számítanak. Az országot utoljára 1997-ben rázta meg katasztrofális erejű rengés, amikor a keleti Sucre államban 73 ember vesztette életét. A legsúlyosabb tragédia 1976-ban történt, amikor egy Caracas-közeli földrengésben csaknem 300-an haltak meg és több mint 2000-en sérültek meg.

Földrengés Magyarországon: lehet ilyen erős rengés is

A szakemberek kiszámították, Magyarországon reálisan legfeljebb 6,2-6,4-es magnitúdójú földrengés alakulhat ki. Ez már olyan erős, hogy károkat is tud okozni, de ezek ritkán, 50-100 évente fordulnak elő - írtuk korábban. A részletekről hosszabb cikkben számoltunk be.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu