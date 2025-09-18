Gázcsonkot és villanyórabekötést rongált meg egy személyautó

Gázcsonkot és villanyórabekötést rongált meg szerda reggel egy személyautó Simaságon, a Deák Ferenc utcában egy ipari területen. A csepregi önkormányzati tűzoltók vízsugár fedezete mellett akkumulátoros feszítőt használtak a csonk elszorításához. A tűzoltók a helyszínre kérték továbbá a gázszolgáltató szakembereit. Az eset során nem sérült meg senki - közölte a katasztrófavédelem.